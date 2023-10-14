Хлусевич: скучаю по сборной. Надеюсь, к следующим матчам буду готов

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич, который сейчас не играет из-за травмы, рассказал о впечатлениях от игры национальной команды в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«На матче сборной великолепная атмосфера. Такое представление сделали! Конечно, я скучаю по сборной. Жаль, что получил травму. А так мог бы быть на поле в игре с Камеруном.

Как моё здоровье сейчас? Намного лучше. Восстанавливаюсь. Надеюсь, к следующим играм сборной буду готов», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Напомним, во вторник, 3 октября, в «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Сроки возвращения игрока пока неизвестны. В текущем сезоне защитник провёл за красно-белых 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.