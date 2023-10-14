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Prostar Agency: Распутько не выходит на связь. Мы прекращаем отношения и не желаем успехов

Prostar Agency: Распутько не выходит на связь. Мы прекращаем отношения и не желаем успехов
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Компания Prostar Agency, ранее представлявшая интересы игрока юношеской команды «Шахтёра» Александра Распутько, выпустила заявление по поводу исчезновения своего клиента. Напомним, футболист не вернулся в команду после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

«После игры «Шахтёра» в Антверпене мы общались с Александром. Действительно, мы вели переговоры с «Шахтёром» о продлении контракта, а после возвращения в Киев должны были подписать документы. Его устраивали условия, предложенные клубом. Поэтому для нас стало неожиданностью, что Распутько исчез, и он до сих пор не выходит на связь. Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении агентства.

Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии, Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему недоплачивают.

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