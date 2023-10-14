В ближайшее время может быть объявлено о покупке 25% акций «Манчестер Юнайтеда» Рэтклиффом

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшее время может быть объявлено о покупке 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» британским миллиардером Джимом Рэтклиффом после выхода шейха Джассима из сделки.

Рэтклифф планирует получить спортивный контроль прямо сейчас и в будущем добиться единоличного управления клубом, став полноправным владельцем. Ожидается, что совет директоров проголосует в ближайшие дни по данному вопросу.

У сэра Джима Рэтклиффа будет полный контроль над вопросами, касающимися спортивной составляющей. Считается, что смена владельца никак не повлияет на положение главного тренера команды Эрика тен Хага.

Сделка с британским миллиардером рассматривается как первый шаг на пути к полной смене собственника. Предполагается, что сейчас Рэтклифф заплатит от 1,4 до 1,5 млрд фунтов.