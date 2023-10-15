Виллиан Роша: покинуть ЦСКА? Нет, никогда! Я очень счастлив, отдаю жизнь за этот клуб

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, может ли он уйти из стана армейцев для перехода в другой клуб.

«Могу покинуть ЦСКА зимой и перейти в другой клуб? Нет, никогда! Я очень счастлив в ЦСКА, хорошо играю и отдаю свою жизнь за этот клуб! Какой уход? Я рад быть и играть здесь», — приводит слова Роши Sport24.

Напомним, ранее похожее высказывание делал парагвайский футболист Хесус Медина. Он заявил, что никогда не будет играть за «Спартак», так как любит ЦСКА и считает армейцев лучшим клубом России. Через год после этого высказывания Медина перешёл в «Спартак».

В текущем сезоне Виллиан Роша принял участие в 14 матчах во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 7 млн.