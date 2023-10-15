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Сборная Германии обыграла США в товарищеском матче

Сборная Германии обыграла США в товарищеском матче
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Сборная Германии обыграла в гостях команду США в товарищеском матче. Встреча закончилась победой немцев со счётом 3:1.

У гостей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала. Единственным голом в составе сборной США отметился Кристиан Пулишич. В матче было показано две жёлтые карточки. У хозяев предупреждение получил Юнус Муса. Матс Хуммельс получил жёлтую карточку в составе немецкой сборной. Для Германии это первая победа при главном тренере Нагельсмане.

Напомним, в октябре у сборной Германии было запланировано два товарищеских матча. 18 октября немцы встретятся с национальной командой Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсмана тем самым продолжат подготовку к чемпионату Европы — 2024, который пройдёт на футбольных полях Германии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
14 октября 2023, суббота. 22:07 МСК
США
Окончен
1 : 3
Германия
1:0 Пулишич – 27'     1:1 Гюндоган – 39'     1:2 Фюллькруг – 58'     1:3 Мусиала – 61'    
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