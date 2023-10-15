Булыкин: нужно ужесточить лимит на легионеров, я сделал бы пять-шесть россиян в старте

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин призвал Российский футбольный союз ужесточить лимит на легионеров.

«Всё-таки хочется видеть нашу сборную с хорошими футболистами. А если у нас будут играть по два-три отечественных футболиста в больших командах, то сборную можно и не набрать.

РФС должен ужесточить лимит на легионеров, на мой взгляд. Был лимит, но все клубы почему-то начали кричать, что им чего-то не хватает. Я вообще не понимаю этого. У всех есть своя академия, но люди из академий почему-то не попадают в основной состав. Или попадают спустя пару лет, когда где-то поиграют.

Нужно понять, что мы хотим от нашего футбола. И тогда либо развивать нашу молодёжь, либо иностранцев для других сборных.

Сейчас ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, и иностранцы просто играют в нашем чемпионате. И, если честно, не так уж и хорошо играют, и не так много дают нашему футболу. Только занимают места российских ребят, которые играли бы с горящими глазами, чтобы получать деньги, повышать мастерство и играть в сборной.

Сколько россиян должны выходить в стартовом составе? Я сделал бы – пять-шесть россиян в старте. К сожалению, ни спортивный директор, ни руководство клуба не заботятся о россиянах. Они заботятся об иностранцах, которые не всегда лучше играют. Но их покупают и ставят.

Если в клубах не понимают этого, нужно, чтобы РФС объяснял и делал лимит. Как всегда, у нас придумают кучу отговорок, чтобы покупать иностранцев, не всегда лучшего качества. Лишь бы купить и наигрывать для других сборных. А наша сборная от этого серьёзно страдает», – приводит слова Булыкина «Спорт день за днём».