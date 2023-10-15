Камоцци: «Спартаку» нужен иной тренер, знающий, что значит управлять таким большим клубом

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что красно-белым нужно нанять другого тренера, поскольку текущий главный тренер команды Гильермо Абаскаль не понимает, что значит управлять таким большим клубом.

«Спартаку» нужен другой тренер. Надеюсь, что придёт человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», — приводит слова Камоцци «РИА Новости Спорт».

Напомним, после первых 11 туров чемпионата «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 17 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» — в активе «быков» 27 очков в 11 играх. Следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведёт дома 22 октября в 14:00. Противостоять красно-белым будет «Пари НН».