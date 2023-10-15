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Роналду: надеюсь, что сыграю на Евро

Роналду: надеюсь, что сыграю на Евро
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Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал выход сборной на Евро-2024. Он заявил, что у Португалии великолепная команда, великолепный тренер и футболисты заслужили выход на групповой этап турнира.

«Мы хорошо играем, победили в каждом матче. Не припоминаю таких лёгких отборочных этапов за моё время в команде или даже в истории сборной. Португалия вышла потому, что играла хорошо. У нас великолепная команда, великолепный тренер, и мы заслужили выход. То, что мы уже добились цели, не случайность. Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него ещё далеко. Надеюсь, у меня не будет травм или других сложностей», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, 13 октября национальная команда Португалии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2 в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Криштиану оформил дубль.

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