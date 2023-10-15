Тарханов: нынешняя сборная России была бы способна выйти на Евро-2024

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, смогла ли бы нынешняя сборная России квалифицироваться на Евро-2024.

«Правильно, что в сборную вызываются игроки не старше 30 лет. Эта команда строится на перспективу. Уже сейчас они способны показывать неплохой уровень. Смогли бы мы квалифицироваться на Евро? Думаю, нынешняя сборная была бы способна это сделать. Занять второе место в группе — реальная задача по нынешним критериям отбора», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, 12 октября сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.