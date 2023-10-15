Первая лига: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица

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Вчера, 14 октября, состоялись матчи 14-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

Все результаты матчей 14-го тура Первой лиги:

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (Тула) — 1:1;

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Шинник» (Ярославль) — 4:0;

«Сокол» (Саратов) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:2;

«Динамо» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0;

«Тюмень» — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0;

«Алания» (Владикавказ) — «Ленинградец» (Ленинградская область) — 1:0;

«Кубань» (Краснодар) — «Торпедо» (Москва) — 2:1;

«Химки» — «Енисей» (Красноярск) — 1:0;

«Родина» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Алания». Команда набрала 28 очков после 14 матчей. На втором месте располагается «Динамо», заработав 27 очков. На третьей строчке находятся «Химки» (24), на четвёртой — «Акрон» (24).