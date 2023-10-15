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«Это было похоже на игру с Сан-Марино». Эриксен — о матче Дании с Казахстаном

«Это было похоже на игру с Сан-Марино». Эриксен — о матче Дании с Казахстаном
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Казахстана (3:1).

«Мы обязаны были побеждать и смогли провести прекрасный матч. Прессинговали не высоко, но интенсивно.

Это было немного похоже на игру с Сан-Марино. Когда мы забили гол, мы стали увереннее и получили больше пространства. Нам удавалось использовать это длительное время, но в других отрезках мы слишком легко теряли мяч», — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.

В составе сборной Дании отличились Йонас Винд и Роберт Сков (дважды). За Казахстан забил Ян Вороговский.

Датчане занимают первое место в группе Н, набрав 16 очков после семи игр. Казахстан (12) находится на четвёртой строчке.

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