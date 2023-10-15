«Это было похоже на игру с Сан-Марино». Эриксен — о матче Дании с Казахстаном

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Казахстана (3:1).
«Мы обязаны были побеждать и смогли провести прекрасный матч. Прессинговали не высоко, но интенсивно.
Это было немного похоже на игру с Сан-Марино. Когда мы забили гол, мы стали увереннее и получили больше пространства. Нам удавалось использовать это длительное время, но в других отрезках мы слишком легко теряли мяч», — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.
В составе сборной Дании отличились Йонас Винд и Роберт Сков (дважды). За Казахстан забил Ян Вороговский.
Датчане занимают первое место в группе Н, набрав 16 очков после семи игр. Казахстан (12) находится на четвёртой строчке.