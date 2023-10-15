Тренер «Акрона» Калешин высказался о победе в матче с «Родиной», добытой на 90+8-й минуте

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» (1:0).

«Думаю, что и «Родина», и мы можем играть лучше. Давление результата, наверно… Конечно, нам повезло. Матч, наверное, был равный. Первый тайм с преимуществом хозяев, они создали несколько убойных моментов, перекладина нас выручила, а второй в нашем исполнении был очень хороший. Думаю, мы по итогам второго тайма выиграли заслуженно.

Но ещё раз, равный матч, очень тяжёлый соперник. О чём говорить, если эта команда в прошлом сезоне играла в переходных матчах. Это один из лидеров лиги, ничего другого мы не ждали. Понятно, что уровень соперника высокий, и показать свой футбол на их фоне очень тяжело. Они хорошо разрушают. Тяжело было, но немножко повезло.

Такие результаты очень сильно сближают команду, всех игроков, руководство, персонал. Неудачи какие-то, когда ты можешь проходить их вместе, и вот такие победы остаются навсегда в истории. Клуб молодой. Думаю, что будет хорошо для болельщиков и коллектива отпраздновать такую яркую и эмоциональную победу», — сказал Калешин на послематчевой пресс-конференции.