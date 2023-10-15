Сборная Польши пригласила несколько болельщиков улететь с Фарер вместе с командой

Сборная Польши взяла некоторых своих болельщиков, приехавших на гостевой матч отборочного турнира Евро-2024 против Фарерских островов (2:0), на чартерный рейс в Варшаву вместе с национальной командой, сообщает Reuters.

Сборная должна была улететь с архипелага в северной части Атлантического океана вечером в пятницу, 13 октября. Но из-за плохой погоды команда смогла покинуть Фареры только на следующий день. Поскольку польские болельщики тоже столкнулись с задержками и отменами рейсов, авиакомпания PZPN пригласила их присоединиться к сборной во время полёта в Варшаву.

Всего PZPN взяла на чартерный рейс примерно 10 фанатов. В их числе был и «король польских болельщиков» Анджей Бобовский, побывавший на 12 чемпионатах мира и посещающий матчи сборной в костюме короля и с короной.

15 октября Польша проведёт следующий матч в отборе на ЧЕ дома против Молдовы. Начало в 21:45 мск.