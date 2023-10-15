Игрок «Челси» Палмер — о переезде в Лондон: не умею готовить и пользоваться стиралкой

Новичок «Челси» Коул Палмер рассказал о бытовых сложностях после перехода в лондонский клуб.

«Я несколько недель жил в гостинице, а потом переехал и снял собственное жильё. Это в новинку и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

Я не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне это делала мама. Папа помогал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для новой квартиры, но они все ещё в Манчестере. «Челси» даже нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он велик, и вне поля делать что-то самостоятельно – это сложно», – приводит слова Палмера The Sun.

21-летний Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он успел сыграть за «горожан» три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.