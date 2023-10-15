Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Беларусь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Челси» Палмер — о переезде в Лондон: не умею готовить и пользоваться стиралкой

Игрок «Челси» Палмер — о переезде в Лондон: не умею готовить и пользоваться стиралкой
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Челси» Коул Палмер рассказал о бытовых сложностях после перехода в лондонский клуб.

«Я несколько недель жил в гостинице, а потом переехал и снял собственное жильё. Это в новинку и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

Я не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне это делала мама. Папа помогал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для новой квартиры, но они все ещё в Манчестере. «Челси» даже нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он велик, и вне поля делать что-то самостоятельно – это сложно», – приводит слова Палмера The Sun.

21-летний Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он успел сыграть за «горожан» три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
«Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android