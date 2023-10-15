«Топовый талант». Фабрицио Романо — о полузащитнике сборной Украины

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сделал комплимент полузащитнику «Шахтёра» и сборной Украины Георгию Судакову.

После вчерашнего матча со сборной Северной Македонии Судаков выложил в своей соцсети пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

Публикацию прокомментировали официальный аккаунт «Шахтёра», украинский гимнаст Олег Верняев, а также авторитетный журналист Фабрицио Романо. Итальянец написал: «Топовый талант».

На 30-й минуте встречи полузащитник номинальных хозяев Георгий Судаков с передачи Александра Зинченко смог поразить ворота Северной Македонии, открыв счёт в матче и выведя сборную Украины вперёд. В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте, Александр Караваев с передачи Романа Яремчука забил второй гол Украины в матче, установив окончательный счёт — 2:0, уверенная победа сборной Украины.