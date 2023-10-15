Сергей Ребров: сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналиста о Михаиле Мудрике, которого критиковали за его игру в последних матчах за клуб и сборную.

«Подождите, не я вижу, а вы видите. Как вы видите — я не вижу. Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Я считаю, что шаг за шагом он старается играть лучше, а когда ты играешь в «Челси», это очень важно.

Вы спрашиваете у меня, какие перспективы в сборной Украины у игрока, который уже играет в «Челси». Я считаю, у Михаила всё впереди, он очень много работает. Я не считаю, что с Северной Македонией была неудачная для него игра. Он очень помогал команде.

То, что он не забил, — ну, иногда такое бывает, но он старается, создаёт моменты», — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.