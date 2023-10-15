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Кечинов: сборная России могла бы поехать в турне по Южной Америке и сыграть с Бразилией

Кечинов: сборная России могла бы поехать в турне по Южной Америке и сыграть с Бразилией
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, с какими национальными командами могла бы сыграть сборная России в будущем.

«Если нас не допустят к официальным соревнованиям, я думаю, можно сделать такие турне, как раньше, — хоккеисты наши ездили в Канаду, «Динамо» — в Великобританию. И по аналогии наша сборная может поехать в турне по Южной Америке. И сыграть, с кем получится договориться: Бразилия, Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили… Это было бы просто прекрасно. И, я думаю, всё это будет. Других вариантов нет — из серьёзного это Африка и Южная Америка. Азию мы вроде бы уже испробовали — как мы видели, это не особо интересно болельщикам. А на вывеску «Камерун» народ пришёл и болел. И если сделать такое турне, то все у телевизора будут сидеть и ждать этих игр, болеть, смотреть», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

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