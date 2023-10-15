Тренер Кении: у России сильная команда. Могли выиграть у Камеруна с разницей в три мяча

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Россия в матче с Камеруном могла бы выиграть с разницей в три мяча. Это говорит о том, что Россия сильная команда. Мы знаем, с какой командой будем играть. Сделаем всё возможное, чтобы выдать хороший матч», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск.