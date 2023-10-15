Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: Кения — идеальный соперник, чтобы играть первым номером

Непомнящий: Кения — идеальный соперник, чтобы играть первым номером
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем матче сборной России. Он считает, что соперник хорошо подходит для того, чтобы российские футболисты показали свою игру.

«У меня было ясное представление о нынешней сборной Камеруна. Что из себя представляет команда Кении, честно, не знаю. Знаю, что в их составе есть один звёздный игрок, но не более. Но для сборной России это не проблема. Найти информацию о сопернике в нынешних условиях нетрудно, так что в подготовке сложностей не возникнет. Мне кажется, что в этом матче точно не нужно играть от сборной Кении, надо свою игру показывать. Кения — идеальный соперник для того, чтобы играть первым номером», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android