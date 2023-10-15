В «Спартаке» объяснили, как планируют переманить футболисток из «Зенита», ЦСКА и «Локо»

Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов рассказал, как красно-белые планируют переманить футболисток из «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».

«Ждать ли громких трансферов в межсезонье? Они будут. Отовсюду. Из лучшей части Суперлиги. Топ-3.

Чем «Спартак» привлечёт футболисток «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»? Первое — личность руководителя. Елена Терехова сама до недавнего времени играла в футбол на высочайшем уровне, она авторитет для игроков. Второе — бренд самого популярного футбольного клуба в нашей стране. Футболистки понимают, что могут стать частью большой истории. Третье — это среда, в которую попадут футболистки, она характеризуется профессионализмом, честностью, открытостью и искренностью. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы это наше кредо поддерживалось», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.