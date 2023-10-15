Бонуччи знал о проблемах игроков «Ювентуса» со ставками

Бывший капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обсуждал проблемы партнёра по команде Николо Фаджоли, который делал ставки на результаты футбольных матчей, сообщает La Repubblica.

Бонуччи знал об игровой зависимости Фаджоли, при этом нет никаких доказательств того, что он сам участвовал в ставках. Из переписки в чатах, проанализированной прокуратурой Турина, также всплывают имена двух других игроков «Ювентуса» — «молодых и иностранцев» — которые знали о «привычке» Фаджоли, но хранили молчание.

В отношении 22‑летнего Фаджоли дело возбудили Федерация футбола Италии (FIGC) и прокуратура Турина. Игрок подозревается в ставках на нелегальных платформах. Сам Фаджоли в ходе допроса сотрудниками правоохранительных органов признался, что делал ставки на футбольные матчи.