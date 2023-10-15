Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к Баху на сессии МОК в Мумбаи

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в ходе 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия).

«Сейчас во всём мире много раскола и агрессии, поэтому нам нужны возможности объединять людей. Нет более мощного инструмента, чем спорт. Каждое спортивное мероприятие должно быть поводом для объединения людей.

Я знаю, что порой приходится принимать трудные решения. Но при этом спортивные чиновники должны избегать популизма и принимать наши ценности. Защищать уважение, толерантность, инклюзивность и отсутствие дискриминации иногда непросто. Хочу поблагодарить вас за лидерство в этом деле», — приводит слова Инфантино «Матч ТВ».