Глебов: о сборной Кении вообще ничего не знаю. Думаю, что будет интересно

Полузащитник и капитан «Ростова», игрок сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Кении.

«О сборной Кении вообще ничего не знаю. Сказали, что хорошая сборная. Старается играть в футбол. Ребята быстрые и выносливые. Поэтому думаю, что будет интересно», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч национальных команд России и Кении пройдёт завтра, 16 октября, на территории элитного турецкого отеля, на стадионе «Титаник Мардан» в Анталии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В четверг, 12 октября, российская сборная обыграла сборную Камеруна в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.