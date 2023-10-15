Фаджоли не делал ставки на результаты матчей «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли признал, что делал ставки на матчи Серии А и Лиги чемпионов, но он не ставил на результаты игр своей команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Данный факт стал основным аргументом его защиты, добивающейся существенного смягчения потенциального приговора. В Италии нарушение запрета на ставки грозит дисквалификацией на срок не менее трёх лет и штрафом на сумму не менее € 25 тыс. Но для тех, кто признаёт вину, предусмотрены менее суровые санкции.

Напомним, в отношении 22‑летнего Фаджоли дело возбудили Федерация футбола Италии (FIGC) и прокуратура Турина. Игрок подозревается в ставках на нелегальных платформах. Сам футболист в ходе допроса сотрудниками правоохранительных органов признался, что делал ставки на матчи.