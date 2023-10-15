Испанская прокуратура обвиняет тренера «Байера» Хаби Алонсо в налоговом мошенничестве

Верховный суд Испании рассмотрит апелляционную жалобу государственной прокуратуры на оправдательный приговор для тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо по делу о налоговом мошенничестве. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что государственная прокуратура уже второй раз не соглашается с решением Высшего суда юстиции в Мадриде о признании невиновным Алонсо в деле о неуплате налогов. По мнению обвинения, в период с 2010 по 2012 год испанский специалист не заплатил в государственную казну около € 2 млн.

Напомним, Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии после семи туров «аспириновые» набрали 19 очков и на текущий момент располагаются на первом месте в турнирной таблице.