Владимир Федотов обратился к футболисткам ЦСКА перед финалом Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов пожелал успеха футболисткам ЖФК ЦСКА в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Дорогие наши девушки, в воскресенье у вас очень важный матч — финал Кубка России. Желаем вам показать своё единство, мастерство. ЦСКА всегда будет первым! Заберите этот трофей!» — приводит слова Федотова телеграм-канал ЖФК ЦСКА.

Напомним, встреча состоится сегодня, 15 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», добыв победу с минимальным счётом 1:0.