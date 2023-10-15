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На домашний стадион «Тоттенхэма» было совершено нападение

На домашний стадион «Тоттенхэма» было совершено нападение
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Во время текущего перерыва на матчи сборных было совершено нападение на домашнюю арену лондонского «Тоттенхэма», в ходе которого стадион «Тоттенхэм Хотспур» был существенно повреждён. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, инцидент произошёл в понедельник, 9 октября. По его итогам сотрудниками правоохранительных органов был задержан один человек. Отмечается, что стоимость ущерба исчисляется как минимум шестизначной суммой. При этом подчёркивается, что нападение не было связано с израильско-палестинским конфликтом и прочными связями руководства «шпор» с еврейской общиной.

Напомним, после восьми туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 20 очков и на текущий момент располагается на первой строчке турнирной таблицы.

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