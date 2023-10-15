Бывший игрок сборной Камеруна Дуала: Сафонов играл блестяще

Бывший камерунский футболист Рудольф Дуала выделил игру вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с африканской командой. Он заявил, что Сафонов блестяще справился со своей задачей.

«Я посмотрел не весь матч, не видел концовку игры. Понравилось, что команды играли на высоких скоростях, не было чувства, что этот матч для них неважен. Матч с Россией стал хорошей тренировкой для сборной Камеруна, главный тренер проверил в серьёзной игре некоторых игроков, которые играют нечасто. Из того, что я видел, Камерун мне понравился чуть больше. Кого я могу выделить из состава сборной России? Определённо вратаря, он играл блестяще», — сказал Дуала в интервью изданию «Евро‑Футбол.Ру».

В четверг, 12 октября, в товарищеском матче сборная России обыграла Камерун со счётом 1:0.