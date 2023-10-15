Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Кубани» Обедзинский: Соболев, Баринов — позор. Как пас — так чужому

Экс-игрок «Кубани» Обедзинский: Соболев, Баринов — позор. Как пас — так чужому
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Кубани» Владимир Обедзинский раскритиковал игру нападающего «Спартака» Александра Соболева и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в минувшем матче сборной России с национальной командой Камеруна (1:0).

«Соболев – позор, Баринов – позор. В первом тайме ни одной передачи хорошей не сделал. Как пас – так чужому. А в опорной зоне вообще нельзя допускать ошибок. И опять эти разыгрывания с вратарём. Они настолько раздражают, что смотреть их противно. Начал нервничать Сафонов во втором тайме, опять пошли ошибки. Глебов и Осипенко уже привыкли так играть с Песьяковым в «Ростове». Жалко, что Карпин меняет Пиняева. Он хороший пацанёнок, у него вспышки классные, их надо развивать, а его сажают на лавку», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

Материалы по теме
Кечинов: сборная России могла бы поехать в турне по Южной Америке и сыграть с Бразилией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android