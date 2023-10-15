В ноябре Месси сыграет в двух товарищеских матчах в Китае

В ноябре «Интер Майами» отправится в тур по Китаю, в ходе которого примет участие в двух товарищеских матчах с местными командами. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что команда Мартино сыграет с «Циндао Хайню» и «Чэнду Рунчэн».

Директор по развитию клуба из Флориды Хавьер Асенси отметил, что этот тур является особой возможностью для того, чтобы американская команда могла поделиться своей страстью, ведь она привлекает новую аудиторию и показывает себя в новых местах.

Напомним, ранее, 8 октября, «Интер Майами» уступил «Цинциннати» в матче МЛС со счётом 0:1. Единственный гол забил аргентинский защитник Альваро Барреаль на 78-й минуте. После этого поражения команда из Майами лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.