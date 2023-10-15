Вход болельщиков на матч сборной России с Кенией будет осуществляться по спискам

Пресс‑служба сборной России по футболу сообщила в соцсетях, что допуск болельщиков на товарищеский матч с командой Кении будет осуществляться по заранее сформированным спискам.

«В связи с ограниченной вместимостью стадиона, на котором пройдёт игра, допуск болельщиков будет осуществляться по заранее сформированным спискам», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Напомним, матч национальных команд России и Кении пройдёт завтра, 16 октября, на территории элитного турецкого отеля, на стадионе «Титаник Мардан» в Анталии, который вмещает 7428 человек. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В четверг, 12 октября, российская сборная обыграла сборную Камеруна в товарищеской встрече (1:0).