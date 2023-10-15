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Чалов, Обляков и Мухин поддержали ЖФК ЦСКА в преддверии финала Кубка России с «Зенитом»

ЖФК ЦСКА в своём телеграм-канале выложил видеообращение футболистов мужского ЦСКА Фёдора Чалова, Ивана Облякова и Максима Мухина из стана сборной России. Игроки поддержали женскую команду в преддверии финального матча Кубка России с ЖФК «Зенит».

Напомним, встреча состоится сегодня, 15 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», добыв победу с минимальным счётом 1:0.

«Зенит» и ЦСКА встретятся в финале женского Кубка России во втором сезоне подряд.