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Спортдиректор «Ювентуса»: мы должны не только наказывать Фаджоли, но и быть с ним рядом

Спортдиректор «Ювентуса»: мы должны не только наказывать Фаджоли, но и быть с ним рядом
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал о том, как в клубе отнеслись к ситуации с полузащитником Николо Фаджоли, который обвиняется в совершении нелегальных ставок.

«Я сожалею об истории с Фаджоли. Тем не менее мы немедленно уведомили федеральную прокуратуру о произошедшем. Мы близки к нему, наша задача будет заключаться не только в том, чтобы наказать его, но и в том, чтобы быть с ним рядом. На нас лежит большая ответственность за будущее, мы должны переделать всю систему», — приводит слова Джунтоли журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Фаджоли заключит сделку со следствием для того, чтобы избежать серьёзного наказания за игру на ставках.

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