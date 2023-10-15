Спортдиректор «Ювентуса»: мы должны не только наказывать Фаджоли, но и быть с ним рядом

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал о том, как в клубе отнеслись к ситуации с полузащитником Николо Фаджоли, который обвиняется в совершении нелегальных ставок.

«Я сожалею об истории с Фаджоли. Тем не менее мы немедленно уведомили федеральную прокуратуру о произошедшем. Мы близки к нему, наша задача будет заключаться не только в том, чтобы наказать его, но и в том, чтобы быть с ним рядом. На нас лежит большая ответственность за будущее, мы должны переделать всю систему», — приводит слова Джунтоли журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Фаджоли заключит сделку со следствием для того, чтобы избежать серьёзного наказания за игру на ставках.