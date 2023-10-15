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Грузия — Кипр: Кварацхелия выйдет на матч в стартовом составе

Грузия — Кипр: Кварацхелия выйдет на матч в стартовом составе
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Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Грузии и Кипра. Игра пройдёт в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

Сборная Грузии: Мамардашвили, Кашия, Азаров, Кверквелия, Лочошвили, Кварацхелия, Китеишвили, Кочорашвили, Мамучашвили, Чакветадзе, Зивзивадзе.

Сборная Кипра: Малль, Янну, Гогич, Киприану, Каро, Андреу, Кусулос, Шполярич, Кириаку, Кастанос, Христофи.

После пяти матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Грузии набрала четыре очка и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Кипра не заработала ни одного очка и располагается на последней строчке. Возглавляет группу сборная Шотландии, у которой на текущий момент 15 очков в активе.

В июне сборные Грузии и Кипра уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре грузины одержали победу со счётом 2:1.

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