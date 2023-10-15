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Главный тренер «Родины» Артига: уверен, у команды большое будущее

Главный тренер «Родины» Артига: уверен, у команды большое будущее
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Главный тренер московской «Родины» Франк Артига заявил, что его команду ждёт большое будущее.

«Для меня огромная возможность и вызов стать главным тренером первой команды «Родина». Амбиции команды просто восхитительны, и я их разделяю. Надеюсь, мы сможем расти вместе. Уверен, у «Родины» большое будущее. Мы правда расстроены проигрышем «Акрону», но дальше мы будем готовиться побеждать в играх. Отношение футболистов к матчу было отличное, они пытались быть активными, чтобы победить, играть агрессивно. Я расстроен из‑за матча, но и спокоен за команду. Хочу остаться в команде надолго и показывать с «Родиной» хорошие результаты», — сказал Артига в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в субботу в первом матче под руководством Артиги москвичи в домашнем матче Мелбет Первой лиги уступили тольяттинскому «Акрону» со счётом 0:1.

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