Болельщики ЖФК «Арсенал» раскритиковали команду за отсутствие расового разнообразия

Женский «Арсенал» в своей социальной сети выложил командное фото на грядущий сезон, после чего болельщики лондонского клуба подвергли критике «канониров» за отсутствие в составе расового разнообразия.

Фото: Социальные сети ЖФК «Арсенал»

«В 2023 году ни одна профессиональная команда, мужская или женская, не может обладать составом, который состоит только из игроков с белым цветом кожи.

Вы хотите сказать, что руководители «Арсенала» видят это и думают, что всё нормально? Главные тренеры тоже думают, что это нормально? Игроки смотрят друг на друга и думают, что это нормально? Все футболистки белокожие. Пожалуйста, «Арсенал», вам необходимо провести экстренное собрание и внести изменения», — приводит слова болельщиков «канониров» Daily Mail.

Напомним, после двух туров женской английской Суперлиги «Арсенал» набрал одно очко и занимает девятое место в турнирной таблице.