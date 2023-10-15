«Ливерпуль» готов заплатить рекордные деньги за Зане после продажи Салаха — Mirror

Английский «Ливерпуль» намерен приобрести нападающего мюнхенской «Баварии» Лероя Зане. Он является главным претендентом на замену египетского игрока «красных» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «Ливерпуль» готов заплатить за Зане больше £ 80 млн (приблизительно € 93 млн). На данный момент рекордным приобретением мерсисайдцев является уругвайский форвард Дарвин Нуньес, за которого заплатили почти такую же сумму. Помимо ливерпульцев, Зане интересен мадридскому «Реалу».

Также источник сообщает, что Мохамед Салах почти наверняка уедет в чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, Зане выступает за «Баварию» с 2020 года. За этот период немецкий футболист принял участие в 144 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 37 результативными передачами.