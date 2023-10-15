Директор «Ювентуса» Джунтоли: мы должны защищать Аллегри

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о главном тренере команды Массимилиано Аллегри. Он призвал поддержать итальянского наставника.

«Мы должны защищать нашего тренера Аллегри, поскольку хотим поддержать его. Я до сих пор удивляюсь его страсти и преданности делу изо дня в день – они такие же, как в его первый день в качестве тренера», — приводит слова Джунтоли инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в отношении игрока «Ювентуса» Фаджоли Федерацией футбола Италии (FIGC) и прокуратурой Турина было возбуждено дело. Игрок подозревается в ставках на нелегальных платформах. На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Милана» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на четыре очка.