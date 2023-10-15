Игрок «Ювентуса» Рабьо: в клубе все сбиты с толку из-за ситуации с Погба

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о том, как в клубе переживают ситуацию, связанную с положительным допинг-тестом хавбека «старой синьоры» Поля Погба.

«У меня была возможность поговорить с ним. Это сложная ситуация. В клубе все сбиты с толку. Я надеюсь, что он сможет справиться с этой ситуацией как можно быстрее. Конечно, мы сейчас с ним. У него есть наша поддержка. Тем не менее, это большие трудности, которые свалились всего на одного человека», — приводит слова Рабьо Footmercato.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что из-за проваленного допинг-теста Погба будет получать в туринском клубе € 2 тысячи в месяц вместо € 873 тысяч. Также Погба столкнётся с угрозой длительного отстранения и возможного расторжения контракта, если на спортивном суде будет признан виновным в применении допинга.