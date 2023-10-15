Пирло: я доволен тому, как складывается мой путь

Бывший футболист и наставник «Ювентуса» Андреа Пирло проанализировал свою тренерскую карьеру. Он выразил благодарность туринскому клубу за предоставленный шанс.

«Я могу лишь поблагодарить «Ювентус» за то, что дал мне работу без опыта. Это был хороший сезон, начало нового стиля игры. Уверен, что в последующие годы мы бы еще прибавили, но я не испытываю горечи из-за их решения. Понятно, что когда твоя тренерская карьера начинается в «Ювентусе», то дальше ты можешь идти только вниз. Я был разочарован, но доволен тем, какой путь выбрал», – сказал Пирло в интервью Football Italia.

Напомним, этим летом Пирло стал главным тренером «Сампдории». Контракт с итальянским специалистом рассчитан до лета 2025 года.