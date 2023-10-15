Кузьмичёв: многие футболисты из молодежной сборной России будут играть на высоком уровне

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв заявил, что многие футболисты из молодёжной сборной России будут играть на высоком уровне. Он считает, что в коллективе много талантливых и интересных ребят.

«У каждого поколения есть очень много интересных ребят, — говорит Кузьмичев. — Вопрос в том, как их доводить до основных команд. В нынешней молодёжной сборной много футболистов, которые играют на самом высоком уровне в РПЛ. У меня складывается впечатление, что многие из этой молодёжки будут играть на высоком уровне», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее российская сборная сыграла вничью со «СКА Бразил», выиграла у молодёжных команд «Палмейраса» и «Сантоса». 16 октября состоится игра против юношей из «Сан-Паулу».