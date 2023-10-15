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Кузьмичёв: многие футболисты из молодежной сборной России будут играть на высоком уровне

Кузьмичёв: многие футболисты из молодежной сборной России будут играть на высоком уровне
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв заявил, что многие футболисты из молодёжной сборной России будут играть на высоком уровне. Он считает, что в коллективе много талантливых и интересных ребят.

«У каждого поколения есть очень много интересных ребят, — говорит Кузьмичев. — Вопрос в том, как их доводить до основных команд. В нынешней молодёжной сборной много футболистов, которые играют на самом высоком уровне в РПЛ. У меня складывается впечатление, что многие из этой молодёжки будут играть на высоком уровне», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее российская сборная сыграла вничью со «СКА Бразил», выиграла у молодёжных команд «Палмейраса» и «Сантоса». 16 октября состоится игра против юношей из «Сан-Паулу».

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