Семшов: Файзуллаеву нужно зарекомендовать себя в ЦСКА, чтобы потом куда-то уехать

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Файзуллаев хорошо себя проявляет. Он попал в обойму, тренер ему доверяет. В те минуты, когда он на поле, Аббосбек пытается выжать максимум для того, чтобы обозначить своё желание играть в стартовом составе. Файзуллаев неплохо выглядит — молодой, перспективный футболист. Ему ещё есть куда расти. Главное, что у него есть желание прогрессировать. На данный момент Аббосбек — это хорошее усиление для ЦСКА.

Интерес «Фенербахче» к Файзуллаеву? У нас всегда есть интерес к футболистам, которые на слуху, забивают, отдают. Может, это агенты подогревают. Для ЦСКА хорошо, что интересуются их футболистами, но Аббосбеку нужно зарекомендовать себя здесь и стать игроком основы, чтобы потом куда-то уехать. Бегать из команды в команду футболистам тяжело, нужно время на адаптацию. Можно всю карьеру так пробегать и нигде себя ярко не проявить», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».