Наталушко: в матче с Кенией всё будет зависеть от состава, который выберет Карпин

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Кении.

«В матче с Кенией хочу увидеть красивый и созидательный футбол от сборной России. Главное, чтобы игра смотрелась. Всё будет зависеть от состава, который выставит Карпин. Если говорить о Кении, то непонятно, что представляет из себя эта сборная. С Катаром тоже казалось, что можем побеждать, но не получилось. Возможно, Карпин будет экспериментировать», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, товарищеский матч Россия — Кения состоится завтра, 16 октября, в Анталье (Турция). Начало встречи — в 19:00 мск.