Олимпийский чемпион по футболу 1988 года: никто не поздравил с годовщиной. Обидно!

Бывший вратарь московского «Динамо» и олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников рассказал, что никто из официальных лиц не поздравил игроков с 35-й годовщиной победы на Олимпийских играх в Сеуле.

«С 35-й годовщиной победы на Олимпиаде никто из официальных лиц не поздравил. Конечно, обидно! Сейчас нет никаких коммуникаций ни с ОКР, ни с РФС. Мы общаемся между собой из тех, кто играл на Олимпиаде-88, а молодым это уже и не нужно. Прошло время», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная СССР по футболу выиграла золото на Олимпийских играх — 1988 в Сеуле. В финале соревнований советские футболисты в дополнительное время обыграли национальную команду Бразилии со счётом 2:1.