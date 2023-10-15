Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олимпийский чемпион по футболу 1988 года: никто не поздравил с годовщиной. Обидно!

Олимпийский чемпион по футболу 1988 года: никто не поздравил с годовщиной. Обидно!
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» и олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников рассказал, что никто из официальных лиц не поздравил игроков с 35-й годовщиной победы на Олимпийских играх в Сеуле.

«С 35-й годовщиной победы на Олимпиаде никто из официальных лиц не поздравил. Конечно, обидно! Сейчас нет никаких коммуникаций ни с ОКР, ни с РФС. Мы общаемся между собой из тех, кто играл на Олимпиаде-88, а молодым это уже и не нужно. Прошло время», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная СССР по футболу выиграла золото на Олимпийских играх — 1988 в Сеуле. В финале соревнований советские футболисты в дополнительное время обыграли национальную команду Бразилии со счётом 2:1.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Загадал: поймаю акулу — выиграем Олимпиаду!» Доктор сборной СССР — о золоте-1988
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android