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Юрий Сёмин назвал лучших тренеров РПЛ после первой трети чемпионата

Юрий Сёмин назвал лучших тренеров РПЛ после первой трети чемпионата
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Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, тренеры каких команд, по его мнению, показали себя лучше всего после первых 11 туров Российской Премьер-Лиги.

«Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идет на первом месте. На втором месте идет Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех: в физическим плане, тактическом, в плане психологии. Первое место «Краснодара» и беспроигрышная серия — результат работы всего клуба, в том числе и тренера. Работа всех подразделений в комплексе дает результат.

Ивич смог объединить всех, донес свои идеи. Самое главное — он сумел убедить игроков, что они могут многого достичь. У Осинькина свое видение игры, и он хорошо подбирает футболистов, которые ему подходят», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, в данный момент «Краснодар» под руководством Владимира Ивича возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 11 играх. На втором месте располагается «Крылья Советов» Игоря Осинькина — у самарской команды 21 очко после 11 туров. На третьем месте идёт «Зенит» Сергея Семака — у сине-бело-голубых 20 очков после 11 матчей.

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