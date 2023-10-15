Гол и передача Хвичи помогли сборной Грузии разгромить Кипр в матче отбора на Евро-2024

Завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы A, где встретились сборные Грузии и Кипра. Команды играли на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. Грузия одержала разгромную победу над Кипром со счётом 4:0, а нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отдал голевую передачу.

Первый тайм обе команды провели без забитых мячей, но в самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Отар Китеишвили открыл счёт в матче, выведя Грузию вперёд. Вскоре, на 58-й минуте, нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил второй гол хозяев в матче, удвоив преимущество Грузии. В концовке встречи, на 82-й минуте, Леван Шенгелия с передачи Хвичи довёл счёт встречи до разгромного. В самом конце матча, на 90+5-й минуте, Жорж Микатаудзе успешно реализовал пенальти, забив четвёртый гол хозяев и установив окончательный счёт матча — 4:0, разгромная победа сборной Грузии.

Таким образом, после шести проведённых матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Грузии набрала 7 очков и расположилась на четвёртом месте в группе G. В свою очередь, Кипр остался на последнем, пятом месте в своей группе, проведя семь матчей, в которых не заработал ни одного очка.