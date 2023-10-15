Ибрагимович: с приходом Месси в МЛС американцы могут вернуться к просмотру футбола

Бывший нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возрождении интереса к футболу в США после перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Теперь, когда Месси стал играть в МЛС, американцы могут вернуться к просмотру футбола. Я рад, что он там. После того, как я покинул США, американцы перестали смотреть футбол», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что аргентинский футболист может перебраться в Саудовскую Аравию.

Ибрагимович выступал в составе «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год.