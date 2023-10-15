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ЖФК ЦСКА стал трёхкратным обладателем Кубка России, обыграв ЖФК «Зенит» в финале

Сегодня, 15 октября, состоялся финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Матч проходил на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу армейцев.

На 45+1-й минуте игрок ЦСКА Онгене ударом с разворота открыла счёт, выведя армейскую команду вперёд. На 49-й минуте голкипер ЦСКА Щербакова неудачно сыграла в воротах и пропустила дальний удар от Гживинськой.

На 55-й минуте футболистка армейской команды Смирнова уверенно реализовала 11-метровый удар. На 72-й минуте игрок ЦСКА Ордега забежала с фланга в штрафную и красивым ударом перекинула вратаря.

На 88-й минуте Смирнова вошла в штрафную и красиво перебросила голкипера, оформив дубль.

ЖФК ЦСКА стал трёхкратным обладателем Кубка России. В 2017 году армейская команда обыграла «Чертаново» (1:0), а в прошлом году победила «Зенит» со счётом 1:0.