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ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок России среди женщин

ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок России среди женщин
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Женская команда ЦСКА второй раз подряд стала обладателем Кубка России. В финале нынешнего розыгрыша турнира футболистки московского клуба одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 4:1.

В прошлом розыгрыше Кубка России среди женских команд ЦСКА также стал победителем. В финальном матче Кубка России 2022 года ЦСКА тоже обыграл «Зенит» (1:2). Напомним, женская команда ЦСКА является трёхкратным обладателем Кубка России. Ранее московский клуб завоевал трофей в 2017 году, обыграв в финале «Чертаново» со счётом 1:0.

В полуфинале нынешнего розыгрыша Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», одержав победу с минимальным счётом 1:0.

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