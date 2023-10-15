Лунин: Беллингем — инопланетянин. Он не забивает только мне на тренировках

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением о полузащитнике мадридского клуба Джуде Беллингеме.

«Джуд Беллингем — инопланетянин. Прийти в лучший клуб мира в 20 лет, забивать в каждом матче, отдавать результативные передачи, влиять на ход игры и на счёт — всё это будто из другого мира. На тренировках Джуд мне не забивает, я останавливаю его удары. Кажется, единственное место, где Беллингем не забивает, — это тренировки. Но во время официальных матчей вратари ничего не могут с ним сделать», — приводит слова Лунина Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Беллингем принял участие в восьми матчах испанской Примеры, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.